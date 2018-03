El déficit hídrico se agudiza por falta de lluvias abundantes

El déficit hídrico no se ha logrado revertir. A pesar de que llovió el fin de semana, las precipitaciones fueron escasas. Según Inumet, los máximos alcanzaron el viernes en Artigas donde se acumularon 40 mm. Se trata de una cantidad tan baja que no llega a eliminar la sequía existente. Las lluvias del lunes de mañana no llegaron al norte, la zona más afectada por el déficit hídrico.

Inumet no prevé precipitaciones para los próximos siete días. Esta situación de agudiza con las altas temperaturas del verano, que provocan una mayor evaporación del agua.

El gobierno declaró el viernes la emergencia agropecuaria en siete departamentos: Durazno, Artigas, Salto, Tacuarembó, Paysandú, Rivera y Río Negro. Estos departamentos contarán con medidas de ayuda.