"El día de ayer fue un claro ejemplo de buscar desestabilizar a un gobierno", dijo Bianchi tras denuncia penal y paros

La senadora aseguró que "el Frente Amplio no quiere que este sistema cambie, o quiere que se parezca cada vez más a Venezuela, o a Cuba o a Nicaragua".

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, aseguró que "sin dudas" hay una operación política y sindical en contra del gobierno de Luis Lacalle Pou. "El día de ayer fue un claro ejemplo de querer desestabilizar a un gobierno que recién está empezando a gobernar", indicó la legisladora a Telemundo este jueves.

El día anterior, los senadores del Frente Amplio presentaron una denuncia penal por el acuerdo entre Uruguay y la empresa Katoen Natie, que esta administración suscribió en febrero. A su vez, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) continuó con el paro de 72 horas en el puerto de Montevideo, mientras que los trabajadores de UPM afiliados al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) pararon las obras en Pueblo Centenario, Durazno, al no lograr un acuerdo con la empresa.

A propósito de la denuncia penal, Bianchi dijo: "Es un elemento más de presión que está ejerciendo el Frente Amplio con los paros, las ocupaciones, todo lo que se está tratando de hacer contra todo proceso de cambio".

"El Frente Amplio no quiere que este sistema cambie, o quiere que se parezca cada vez más a Venezuela, o a Cuba o a Nicaragua. Nosotros lo que queremos es ser de una buena vez una potencia emergente de libre mercado vinculada al mundo, como Corea del Sur, Singapur, Finlandia", sostuvo.

La senadora señaló que ahora que el gobierno está logrando contener la emergencia sanitaria, quiere profundizar las reformas, pero la oposición se opone a ello. “Obviamente están tratando de trancar”, dijo.

Además, negó que Lacalle Pou quisiera presionar a la Justicia al respaldar a través de Twitter a los cuatro jerarcas que participaron de las negociaciones con la empresa belga, como plantearon algunos dirigentes del Frente Amplio. "El oficialismo entiende lo que se debe entender en un Estado de derecho: el presidente es el responsable de todas las decisiones que se toman. Simplemente en este caso, para agregar un poco más, si alguien no leyó la Constitución, se hace responsable de las decisiones que se tomaron concretamente con esta empresa", apuntó.

Según Bianchi, en un estado democrático "va de suyo que la responsabilidad final es del presidente de la República y que el Poder Judicial o el sistema de justicia son absolutamente independientes".

Por eso la senadora cree que la interpretación de la oposición parte de cómo entienden que debe funcionar el Estado. "Es un poco aquello de que juzgo a los demás por debilidades propias", dijo.

La legisladora se refirió particularmente a las apreciaciones del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. "Me molestó mucho y me sigue molestando, porque yo lo aprecio mucho a Yamandú Orsi, me parece una persona muy razonable. Pero claro, cuando se tienen concepciones ideológicas donde el Estado de derecho es diferente, no existe, surge naturalmente pensar que son presiones", expresó.

Por otra parte, dijo que en algunos momentos de la historia nacional quedaron por el camino ciertos principios democráticos, como cuando se afirmaba que “lo político estaba por encima de lo jurídico".