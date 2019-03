El diputado blanco Pablo Abdala convocará al directorio de Ancap para que explique los resultados financieros de la empresa

Sostiene que los 88 millones de dólares de ganancia que informó el ente son consecuencias de sobreprecios de los combustibles.

En relación a este asunto, esto dijo Abdala a Telemundo:

“Hay dos constataciones con relación a esto: la buena es que ANCAP no sigue perdiendo dinero; los uruguayos a esta altura tenemos que celebrar que los gobiernos del Frente Amplio no pierdan plata en ANCAP, que perdimos y mucha; pero la otra constatación tiene que ver con que esta ganancia es monopólica, y creo que desde ese punto de vista no tenemos que celebrarla, tenemos que asumir que es una ganancia que se sustenta en los sobreprecios que los uruguayos pagamos por el combustible que consumimos. Nosotros reconocemos que el directorio que encabeza la ingeniera Jara desde el año 2016 introdujo más racionalidad en la gestión, esas cosas las aceptamos como buenas, se administran mejor los recursos. Pero hay determinados aspectos estructurales que están pesando sobre esta realidad, que si no avanzamos en su modificación no habrá resultados positivos. Yo creo que el país tiene que ir a una apertura, a un proceso de desmonopolización, donde ANCAP se prepare para competir en un escenario abierto”.