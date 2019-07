El diputado Pablo Abdala convocará a Marina Arismendi al Parlamento por la muerte de dos personas que dormían en la calle

Abdala dijo que Ministerio cuenta con una ley que le permite internar compulsivamente a las personas que viven en la calle ante situaciones que ponen en riesgo su vida.

El diputado cuestionó que el Mides no haya derivado a estas personas a un refugio o lugares donde pudieran haber recibido asistencia.

Señaló que la ley permite que el Mides actúe y retire a estas personas de la calle cuando tienen riesgo de contraer enfermedades o incluso riesgo de vida, con certificación médica mediante, y aún sin consentimiento de las personas.

“Yo creo que el Ministerio no ha utilizado esta herramienta. Se le dijo a la población que con relación a estos casos, se venía realizando el seguimiento de la situación de estas dos personas que fallecieron. Bueno, pero el seguimiento solo no alcanza. El Ministerio debió haber actuado, debió haberlos retirado de la vía pública y debió haberlos internado. Y no lo hizo, y yo quiero saber por qué no lo hizo, porque es evidente de que las probabilidades de que esto sucediera eran muy altas”, dijo el diputado nacionalista.