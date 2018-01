Javier Cha sostuvo:

De forma pujante y muy importante, en la medida que el gobierno nacional decidió un impulso importante. En cuanto, no solo a subsidios, si no a todo una labor de planificación estratégica. Esto dio la oportunidad de crecer en diez años lo que no se creció en 40. Después de años de precariedad y ruinas tuvimos un crecimiento importante.