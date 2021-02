El emocionante viaje hacia Rivera con las vacunas: "Vivimos algo que nos participó, que nos abrazó"

Elbio Peña, uno de los transportistas que trabajó en la distribución de las dosis de la vacuna de Sinovac, relató a Telemundo la experiencia del recorrido de más de mil kilómetros para llevar las vacunas a destino.

"Fue emocionante. En principio con ansiedad, porque nadie escapa al momento que estamos viviendo. Y sabíamos qué era lo que estábamos llevando. La ansiedad se fue transofrmando en un estado de emoción cuando llegamos a los lugares, la emoción era generalizada, no había cómo no emocionarse. Nos tranmsitieron la alegría a todos. Fue una experiencia única, uno de esos días que uno dice 'es para recordarlo'", relató Elbio a Telemundo.

El transportista dijo que no había imaginado el recibimiento que tendrían en cada uno de los lugares a los que llegó con las vacunas. "Después deseaba llegar al siguiente punto, porque sabía que me iba a esperar gente contenta. Casi no noté los mil kilómetros", relató.

Elbio se emocionó al contar que su hijo lo acompañó durante el largo trayecto. "Él me acompaña cuando ve que es algo largo, que puede ser peligroso. Me acompaña siempre que puede, porque tiene su trabajo y es un hombre independiente. Fue el copiloto que tenía que ser para este día, lo disfruté con mi hijo y él conmigo. Vivimos algo que nos participó, que nos abrazó".