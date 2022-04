El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi contó por qué se mudó a Uruguay tras dejar Fiat: "Es un país tranquilo y encantador"

"Es increíble la cantidad de impuestos que hay en Argentina. Me transformé en un jubilado de 73 años que quería vivir bien", dijo.

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi contó este domingo por qué decidió radicarse en Uruguay luego de retirarse como presidente de Fiat Argentina a mitad de 2021, luego de 25 al frente de la empresa automotora.

En entrevista con La Nación +, Rattazzi definió a Uruguay como "un país tranquilo y encantador" y dijo que en Argentina vivía una situación "muy pesada".

"En todo el mundo se trata de seducir a los jubilados. Y a mí como jubilado no me ocurrió eso. Es increíble la cantidad de impuestos que hay acá. Por eso decidí irme a otro lado. Me transformé en un jubilado de 73 años que quería vivir bien y tenía todo mi patrimonio afuera", señaló.

El empresario añadió que en el último tiempo en Argentina "empezaron a aparecer unos impuestos absolutamente distorsivos" y calculó que "en diez años" se hubiera quedado sin patrimonio.

"Entonces dije ‘vamos a un país tranquilo’. Yo estoy en un país que quiero mucho, además tengo inversiones, tengo mi casa ahí", contó.

En otra entrevista con La Nación en 2021 contó que vive junto a su pareja de 53 años en una casa cerca de la playa de Manantiales, en Maldonado. Entre otras inversiones que mantiene está la compañía de transporte por helicóptero Módena.