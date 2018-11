El encargado de la empresa que instaló la volqueta implicada en el choque frontal entre dos ómnibus afirma que hubo negligencia de los choferes

"Fácil, cinco o seis veces tienen que haber cruzado por ahí y saber que estaba la volqueta", dijo. En tanto, Martínez dijo que el recipiente está mal ubicado.

El encargado de la empresa que instaló la volqueta que desencadenó un siniestro de tránsito entre dos ómnibus en la zona de Sayago aseguró que no se incumple ninguna normativa.

En este sentido, considera que hubo negligencia por parte de los conductores de los ómnibus.

El choque frontal entre los ómnibus se produjo luego de que un chofer esquivara dos volquetas instaladas sobre Avenida de la Instrucciones

Su presencia obliga a los conductores de vehículos a pasar al otro carril, donde circulan vehículos en sentido contrario, para avanzar. El encargado de la empresa que instaló una de las volquetas reconoció que dificulta el tránsito, pero aseguró que cumple la normativa.

“Lo está dificultando porque es un obstáculo grande y ocupa un lugar en la calzada de la calle, pero podría haber habido un auto y cumple la misma función de obstáculo que la volqueta.

Para mí y para la empresa la volqueta no incumple ninguna normativa vigente del digesto, lo salva con creces. La normativa exige reflectivos y balizas”.

La normativa departamental prohíbe ubicar volquetas en las calles donde esté prohibido estacionar. Según el digesto está permitido “siempre que no signifique peligro o trastornos a la circulación”.

“En este caso, Instrucciones no tiene ningún cartel donde diga que no se puede estacionar. La volqueta es tomada como un vehículo, podría haber habido un auto o un camión, que no se le pide que esté con las balizas prendidas como a nosotros se nos exige y podía haber pasado lo mismo. Hubiera tenido que esquivar de la misma forma el obstáculo”, apuntó.

El encargado de la empresa que instaló una de las volquetas consideró que hubo negligencia de los choferes.

“No entiendo por qué la volqueta es la causante del accidente siendo que hay dos personas, choferes profesionales que normalmente circulan por ahí, y la volqueta está desde principios de noviembre. Fácil cinco o seis veces tienen que haber cruzado por ahí y saber que estaba la volqueta. Pienso que hay una negligencia de los choferes”.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aseguró que las volquetas estaban instaladas en un lugar indebido.