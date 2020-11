El estrecho vínculo de Diego Maradona con Uruguay

Muchos episodios vinculan a Maradona con Uruguay. En esa lista están su amistad con varios futbolistas, el desahogo el día que clasificó a un mundial como entrenador y el verano en el que un médico de Maldonado le salvó la vida.

Maradona tenía sólo 16 años cuando debutó en el estadio Centenario, en junio de 1977. Hizo un gol en el triunfo de Argentinos Juniors seis a cero ante la selección juvenil uruguaya, campeona sudamericana que se preparaba para el mundial de Túnez.

Volvió varias veces como en el 2000 para la despedida del “Pato” Carlos Aguilera en el Centenario, en la que dejó un gol de tiro libre que fue una joyita.

Fue amigo de uruguayos con quienes compartió equipo, y de otros con los que fue rival.

Nelson Agresta es testigo de los comienzos de Maradona en Argentinos Juniors, y Ariel Krasousky del título con Boca en 1981.

Cuando jugaba en Italia, entrevistado por Alberto Kesman para Telemundo, mencionó a los uruguayos que veía en la elite del fútbol mundial.

"El flaco Francescolli a mí me encanta, y a Ruben Sosa yo no lo conocía pero este año hizo un campeonato en la Lazio estrepitoso", respondió Maradona.

La relación de Maradona con Uruguay, tuvo momentos mucho más conflictivos.

En enero del 2000 el Diez se descompensó en una casa en José Ignacio, y fue internado en el Cantegril de Punta del Este.

Una sobredosis le provocó una arritmia ventricular que lo llevó al CTI primero, y a cuidados intermedios después, donde recibió la visita de amigos uruguayos que le dio el fútbol.

"Yo te voy a decir solo una cosa, porque no me husta hablar de los entornos porque no sé con quién anda Diego. Pero te digo una cosa: si vos tenés cáncer y yo te doy un cigarro, te voy a matar. Más claro que eso, imposible", dijo el Pato Aguilera entonces.

"Yo hablé con él, estuve ahora un rato con él. Está bien, fuera de peligro y recuperándose", contó Enzo Francescolli.

Todavía no muy recuperado pero fuera de peligro, se lo vio bajarse con dificultades de la camilla para subirse al avión, que lo trasladaría desde Punta del Este a una clínica de Buenos Aires.

Volvería años después, en el 2009, ya como entrenador de la selección argentina, para lograr en el Centenario la clasificación al mundial de Sudáfrica.

Exultante tras el triunfo por 1 a 0, se desahogó con todo su enojo con un mensaje hacia periodistas argentinos que lo habían criticado.

"Con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando", dijo entonces Maradona.

En televisión, Maradona también compartió cancha con un uruguayo: con Víctor Hugo Morales condujeron programas como De Zurda en Telesur.

Fue allí donde en el 2014 salió en defensa de Luis Suárez, cuando la FIFA lo expulsó del mundial de Brasil y lo suspendió por varios meses.

Pocos días antes, pronosticaba en diálogo con Alejandro Figueredo que Suárez se recuperaría a tiempo para el mundial.

"Va a llegar bien porque tiene huevos. Y en el fútbol sin huevos no llegas a nada. La va a romper", sentenció Maradona.