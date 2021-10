"El evento tenía protocolos aprobados y todo en regla", afirmaron los organizadores de America Rockstars

En comunicado, la productora del evento agregó que se hizo "con ingreso exclusivamente para vacunados, y se siguió estrictamente el control con pauta completa en el ingreso".

El pasado sábado se llevó adelante el festival America Rockstars en el Centro de Convenciones de Punta del Este, que reunió a artistas internacionales, como el caso de Mau y Ricky y la argentina María Becerra.

Las fotos del evento poblaron las redes sociales y levantaron polémica por las imágenes en las que se puede apreciar claramente que no se respetó el distanciamiento y no se ve a nadie con tapabocas. Ante la queja del colectivo Uruguay es Música, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que si el show no tenía los permisos, se multaría a sus organizadores.

La productora que organizó el evento emitió un comunicado este lunes en el que afirma que contaban con "protocolos aprobados y todo en regla". Además agrega que se hizo "con ingreso exclusivamente para vacunados, y se siguió estrictamente el control con pauta completa en el ingreso".

También afirma que en el escenario interior "la gente estuvo sentada y circuló con tapabocas", mientras que en los espectáculos al aire libre se exhortaba a usarlo aunque "no era una exigencia obligatoria". Además señalaron que se habían instalado puntos de desinfección y había disponibilidad de tapabocas para los asistentes.

"De todas formas ya fuimos citados por el MSP y vamos a aclarar todos los detalles correspondientes", cierra el texto. Según precisaron, la reunión con la autoridad en materia sanitaria será este martes de tarde.

En tanto, la Intendencia de Maldonado indicó este lunes que el festival contaba con el aval del Ministerio de Salud Pública (MSP).