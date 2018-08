El expresidente José Mujica renunció a su banca en el Senado

Será reemplazado por el exministro de Ganadería Andrés Berterreche.

“Le solicito al cuerpo que usted preside aceptar mi renuncia al cargo de senador”, así comienza la carta de Mujica a su esposa Lucía Topolansky, presidenta del Senado.

“Los motivos son personales, diría cansancio de largo viaje”, prosigue la nota.

“El carácter de renuncia voluntaria y la legislación vigente señalan que no corresponde el beneficio del subsidio establecido porque me acogeré a la jubilación. No obstante, mientras mi mente funcione, no puedo renunciar a la solidaridad y a la lucha de ideas. Si alguna vez en el calor de los debates pude herir lo personal de algún colega, pido disculpas muy sentidas. Sin otro particular la saludo y en usted al cuerpo y a los funcionarios todos, con consideración y estima”, finaliza Mujica.

Sin Mujica en sala, siete senadores del Frente Amplio hablaron para despedirlo. De la oposición solo Pablo Mieres, del Partido Independiente, quien valoró las cosas que distinguen al sistema político uruguayo.

Desde el Frente Amplio destacaron la figura de Mujica, su aporte al diálogo en el Senado y la defensa de sus ideas. Mónica Xavier dijo que se trata de un ser humano excepcional con inmenso respaldo popular. “Despedimos a un idealista y a un realista”, dijo Xavier.

La carta completa de renuncia: