"El FA no quiere que equipemos a las Fuerzas Armadas", dijo el ministro García tras críticas a compra del Hércules y patrullas oceánicas

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó este miércoles que detrás de los cuestionamientos del Frente Amplio (FA) a los procesos de compra de vehículos para la Fuerza Aérea y la Armada Nacional existe el anhelo de que “no se equipo a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Desde que asumió al frente del ministerio, García señaló que buscaría mejorar el equipamiento y la infraestructura de las FF.AA. Con ese objetivo, el gobierno uruguayo concretó en la actual administración la compra de un avión Hércules y de dos patrullas oceánicas.

Ambas adquisiciones fueron cuestionadas por la oposición, sobre todo por los procesos de compra y los proveedores finalmente elegidos. Incluso la compra del avión llevó al ministro a ser interpelado en la Cámara de Diputados.

Este miércoles, en el marco del acto por el 206 aniversario de la Armada Nacional, García defendió ambas compras y destacó especialmente que se está “ante la mayor renovación de buques en la historia” de la Naval: en total se concretó la adquisición de ocho buques.

“Tenemos una Armada que nuevamente puede cumplir su misión de control de la soberanía y protección de recursos naturales”, afirmó García.

Con esto, el ministro celebró que desde la Armada hayan señalado esas adquisiciones como la concreción de “una aspiración de 20 años”. Y con eso, rechazó las críticas del FA.

“El Frente Amplio no quiere que equipemos a las Fuerzas Armadas. Hace muchos años que se intentan comprar los patrulleros oceánicos. El FA tuvo los fondos y el tiempo, y en 15 años no los compró. Nosotros ahora cumplimos la aspiración de 20 años de la armada. En el fondo no quieren equipar a las Fuerzas Armadas. Estuvieron en contra del Hércules y ahora de los patrulleros”, dijo.