El FA proclamó de forma oficial a sus cuatro precandidatos; en sus discursos, criticaron a Lacalle y delinearon sus primeras propuestas

Retomando los cruces de los últimos días, Orsi volvió a apuntar contra el presidente Luis Lacalle Pou y su gestión al frente del gobierno.

El Congreso del Frente Amplio (FA) aprobó el programa de gobierno que pondrá a consideración de la ciudadanía en las elecciones de 2024 y también proclamó de forma oficial a los cuatro precandidatos que competirán en la interna del partido.

En el marco del congreso “Tabaré Vázquez” de este domingo, el FA proclamó las precandidaturas de Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima, quienes en las últimas semanas ya han participado de actos de forma conjunta.

Retomando los cruces de los últimos días, Orsi volvió a apuntar contra el presidente Luis Lacalle Pou y su gestión al frente del gobierno.

“El presidente nos pregunta qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Que se dedique a gobernar, nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Que gobierne y que no nos pregunte, más allá de que está aceptando que vamos a ganar”, afirmó durante su discurso.

“Lo que está claro es lo que no vamos a hacer: no vamos a priorizar la lealtad a nuestros amigos por sobre la lealtad a nuestro país. No vamos a mentir en la campaña electoral y no vamos a mentir en el Parlamento”, apuntó, y agregó: “Nos van a dejar un país más desigual, más injusto, más oscuro y más inseguro: a eso lo vamos a enfrentar con más solidaridad, más transparencia, humildad, valentía y vocación republicana”.

En tanto, Cosse recordó que las mujeres y los niños son el “núcleo duro” de la pobreza, y adelantó medidas que pondría en marcha para abordar ese tema y también el empleo.

“Es un problema de toda la sociedad. Y es una gran traba al desarrollo. Si nuestra sociedad de verdad quiere llegar lejos, entonces no hay que dejar a nadie atrás. Tenemos que llegar con mucha compañía, tenemos que ser una sociedad íntegra. Por eso, desplegaremos un plan para erradicar la pobreza infantil de 0 a 12 años, basado en evidencia. Unificaremos los sistemas de transferencias, persiguiendo la equidad y universalizando el alcance del sistema”, afirmó.

“Debemos generar trabajo para la autonomía económica de esas mujeres que están aguantando los hogares donde está la infantilización de la pobreza”, dijo.

El senador Bergara, por su parte, apeló a la unidad del FA, pero remarcó que no se le debe temer a las diferencias.

“La autocrítica nos enseñó que nos habíamos alejado de la gente, que habíamos sido soberbios, que nos faltó humildad. Aprendimos la lección y salimos a hablar con todo el país”, dijo Bergara durante su discurso.

“Una de las cosas que entendimos es que para ganar nos necesitamos a todos y todas, necesitamos a todos los sectores, a los comité de base y a las bases frenteamplistas”, afirmó.

Lima, en tanto, puso sobre la mesa el tema de los salarios. “Hay experiencia de gestión y de gobierno, nacional y departamental, desde el norte y desde el sur. Y a partir del 1º de marzo de 2025, el FA va a tener que promover el empleo genuino, sobre todo en jóvenes, mujeres y uruguayos de más de 48 años, porque es ahí donde este gobierno se ha olvidado”, afirmó.

“Y habrá que pensar también en salarios dignos, no en los salarios de hambre y miseria que se han instalado con este gobierno de derecha”, agregó.