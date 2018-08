El fiscal de Corte afirmó que es necesaria una investigación profunda sobre los hechos presuntamente delictivos que ocurrieron en la AUF

Jorge Díaz estuvo en Desayunos Informales y habló sobre las polémicas suscitadas dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El caso de las elecciones en la AUF

Recopilamos toda la información que había, en principio de la prensa. Se habla de hechos con apariencia delictiva, porque si hablamos de presunta coerción a una persona para que deje de ser candidato… y ahora se habla del pago de coimas en procesos licitatorios. Me preocupa eso que se dice de que cuando se configura el pliego de la licitación, ya se sabía quién era el ganador.

No sé si las acusaciones son ciertas o no, pero merecen ser investigadas y a fondo. Esto es como una herida infectada: si no se deja salir toda la podredumbre hasta que salga sangre, se complica.

Tienen apariencia delictiva, pero se verá si existieron o no, si se pueden probar o no, y si se encuadran en alguna figura delictiva o no.