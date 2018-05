El fiscal Luis Pacheco respondió a las críticas de Gonzalo Mujica; la Asociación de Fiscales repudió los dichos del dirigente blanco

La Asociación de Fiscales del Uruguay manifestó su repudio a las declaraciones del dirigente nacionalista Gonzalo Mujica sobre la decisión del fiscal Luis Pacheco de archivar la denuncia de Aire Fresco y los negocios con Venezuela.

“Esto tiene un sentido político muy claro: la Fiscalía está trabajando para esconder todas las irregularidades que se hicieron en el anterior Gobierno. El fiscal Díaz, y en este caso Pacheco, que es empleado de él, están trabajando para que el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo, sin juicios en el horizonte. Quieren un año electoral libre de juicios, de acusaciones de corrupción y de irregularidades. Lamentablemente, el fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política”, dijo Mujica.

El fiscal Pacheco respondió a los dichos de Mujica en el programa Todo Pasa de Océano FM:

“Cada uno es libre de emitir su opinión. Las críticas no me afectan en lo personal. Sin embargo, pensando en lo colectivo, y en la medida de que este tipo de críticas pueden afectar a todos los fiscales, he presentado una nota a la Asociación de Fiscales a los efectos de que si entiende que esto los afecta, emitan alguna opinión”.