El fiscal reconoció un error en el acuerdo que hizo con el condenado por la marcha anti G20 para que pueda irse de vacaciones

El fiscal Fernando Romano explicó que cometió un error pero aseguró que no se trata de vacaciones, sino que la libertad ambulatoria no estaba restringida.

Uno de los formalizados por el ataque durante la marcha anti G20 tiene 21 años y es estudiante de UTU. Termina este año y piensa entrar en la Unviersidad ORT el año que viene. Es uno de los que intentaron impedir el trabajo de los periodistas, pero no es el que dañó la cámara de Canal 10. En la audiencia le pidió disculpas al periodista de Telemundo Diego Castro.

Para él se decretó la suspensión del proceso y deberá presentarse una vez por semana en la seccional durante cuatro meses. Se aceptó su pedido de comenzar a cumplir la medida cuando vuelva de dos semanas que tenía previsto pasar en Valizas.

El fiscal Fernando Romano explicó que tal vez cometió un error en la valoración de lo que le pidieron, sino que el joven no tiene restricciones en la libertad ambulatoria. Además explicó que a estos jóvenes no se les puede imputar ningún otro delito porque solo pudieron probar los que se ven en las imágenes que analizaron. Romano reconoció que el accionar policial estuvo bien y también la de la Fiscalía, que actuó de oficio sin esperar denuncia previa. El fiscal también considera que las penas no habrían podido ser más duras.

Romano explicó que el joven no tiene impedimento ni siquiera para salir del país. El abogado defensor dijo que había dos semanas en las que el joven no iba a poder firmar acá, él solicitó que igualmente viniera a Montevideo pero el abogado explicó que iba a ser muy difícil que eso ocurriera. Sin embargo, en ningún momento se habló si el joven iba de vacaciones o si concurría a trabajar.

El fiscal habló con Telemundo respecto a esta polémica: “creo que hay un error de violación en el momento en que facilito que venga a Montevideo a firmar. Si la opinión pública entendió que se lo estaba autorizando a vacacionar, no fue esa la intención. El error de valoración era o haber solicitado a la defensa un cambio de domicilio o haber expresado que tenía que concurrir a Montevideo. La investigación fue muy buena, pero se empañó por este resultado que no estaba buscado”.

Romano explicó que el acuerdo ya está firmado y que no habría vuelta atrás.