El fiscal Ricardo Perciballe exigió al Hospital Militar la historia clínica de Gilberto Vázquez para determinar si debe cumplir su pena en prisión

El fiscal Ricardo Perciballe pidió al juez que ordene una junta médica para evaluar si la enfermedad del coronel retirado Gilberto Vázquez es grave y si la prisión es perjudicial para su tratamiento. Perciballe pide que se exija al Hospital Militar que aporte la historia clínica de Vázquez en un plazo máximo de 15 días y que la junta tenga otras dos semanas para expedirse.

En caso de que la junta falle a favor de la prisión domiciliaria, el fiscal pide que esta se cumpla en Montevideo, ya que en Rivera, donde actualmente reside Vázquez, es factible abandonar el país con solo recorrer algunas calles, no hay sistema de monitoreo por tobilleras y tanto la atención médica que recibe Vázquez como la causa judicial que enfrenta tienen base en la capital.

Para Perciballe no es suficiente la recomendación del Instituto Técnico Forense que indica que sería conveniente otorgarle prisión domiciliaria, pero no especifica cuál es su condición ni qué tipo de atención requiere. Además, el fiscal argumenta que Vázquez no estaba en su domicilio cuando la Policía fue a corroborar el cumplimiento de la medida y el Código del Proceso Penal establece que la violación de la prisión domiciliaria implica la revocación inmediata del beneficio.

Perciballe presentó la solicitud la semana pasada y ahora es el juez quien debe expedirse.