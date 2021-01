El Frente Amplio calificó de "insuficientes" las explicaciones del oficialismo sobre la vacuna contra el Covid-19 y la estrategia del Gobierno

Además, los senadores Daniel Olesker y Sandra Lazo opinaron que no hay disposición para "gastar dinero" en los sectores postergados por la pandemia.

Daniel Olesker: Hubo una necesidad de modificar la estrategia sanitaria. Esto debió ser planificado y previsto anteriormente. Era claro que iba a haber un giro en la situación, hubo un retardo al tomar decisiones para llevar adelante la política. Se redujo la capacidad de testeo, esto es inadecuado y las explicaciones no fueron convincentes. Está claro que después del 10 de enero hay que disminuir la movilidad. Mañana habrá una reunión en la que se van a evaluar nuevas medidas así que no tuvimos respuesta. Hay una visión sanitaria que no refleja la realidad de lo que está pasando el país con el Covid-19. La toma de medidas de reducción de movilidad supone la asignación de recursos para los afectados, pero hemos notado una no disposición a gastar dinero para ello.

Sandra Lazo: Hoy 5 de enero nos enteramos que hay una presentación de un plan de vacunación pero no tiene fecha de inicio, ni laboratorio. Entendemos que no es un plan de vacunación aún. Preguntamos cuál (vacuna), cuándo y a quién. Solo una de esas preguntas se respondió.