El Frente Amplio desestimó el planteo de la oposición para crear una comisión investigadora sobre Envidrio

Los legisladores sostuvieron que estaba intentando montar un "circo político" y que todas las denuncias están en la Justicia.

Para el Frente Amplio Envidrio prueba que los trabajadores pueden gestionar un proyecto complejo de varios millones de dólares. Afirma que están al frente de una de las empresas de vidrio más modernas de América Latina y que las denuncias de la oposición son falsas.

“El legislador Placeres no ha violado ningún aspecto de la Constitución de la República porque no tiene prohibido integrar una empresa como no lo tiene ningún legislador. Lo que se ha denunciado últimamente han sido algunas supuestas de irregularidades que denunciaron ex trabajadores de Envidrio. Esto se tendrá que analizar, lo está investigando el BPS. Pero esos ex trabajadores ya perdieron el juicio que hicieron”, explicó Alejandro Sánchez, diputado del Frente Amplio.

El Frente Amplio sostiene además que las investigadoras tienen un final político y que la justicia ya tiene todas las denuncias. “Cuando se ponen a consideración de la Cámara los informes y no salen votados como a mí me gusta, termino mandando todo a la Justicia. Eso es lo que ha pasado con todas y cada una de las investigadoras. Por lo tanto, como ya está todo en la justicia, haremos lo que diga la justicia”, dijo Jorge Pozzi.

Sánchez afirmó que la oposición no tiene pruebas de sus denuncias y que son parte de un circo político. “No tiene ningún mérito más que generar un poco de ruido sobre este asunto. O lo que podría ser peor, una forma indirecta de presionar a la Justicia, que sería mucho más grave”, sentenció.