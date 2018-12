El Frente Amplio está considerando expulsar a Luis Almagro

El Tribunal de Conducta Política consideró una violación grave las declaraciones que hizo sobre una posible intervención militar en Venezuela.

Para expulsar a Almagro del Frente Amplio se necesita una mayoría de nueve décimos del Plenario, pero podría ser unánime según pudo saber Telemundo en base a los dirigentes de todos los sectores de la fuerza política. Esto es porque el ex canciller, actual secretario general de la OEA, dijo que no descartaba una intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Tribunal de Conducta Política considera que es una violación grave a uno de los principios del Frente Amplio relacionados con el derecho internacional y la defensa de la no intervención.

Si bien todos los casos que están siendo considerados, son considerados graves en los hechos está claro que a Almagro se le va a aplicar la máxima sanción que hay dispuestas en el estatuto.

En cuanto a los casos de Raúl Sendic y Leonardo de León, los diferentes sectores del Frente Amplio han iniciado contactos para llegar a una sanción consensuada. Lo que está en cuestión acá es si se los inhabilita o no para participar en el próximo ciclo electoral.

También se tratará la situación de Darío Pérez por no acatar resoluciones de la bancada del Frente Amplio. Esto ameritaría una sanción de menor proporción a los casos anteriores.