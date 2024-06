"El Frente Amplio no tiene credibilidad para pedir la confianza de la gente", afirmó Delgado

El precandidato nacionalista destacó la importancia de los comicios del último domingo de este mes y llamó a la militancia a ir a votar.

“Sin liderazgo y por la negativa, el Frente Amplio ha dicho a todo que no, por lo que no tiene credibilidad para pedir la confianza de la gente”, afirmó el precandidato nacionalista Álvaro Delgado durante un acto en Soriano.

El precandidato blanco aseguró en su oratoria que “si el Partido Nacional vuelve a ser el más votado de las internas, el 30 de junio empiezan a ganar la elección nacional”.

Con esto, Delgado destacó la importancia de los comicios del último domingo de este mes.

“Esta interna no es cualquier interna, porque esta elección no es cualquier elección. Este es un proceso electoral que empieza con las internas, pero que después termina en octubre y noviembre definiendo el futuro del Uruguay”. Por eso llamó a la militancia a concurrir a las urnas, aunque no sea una elección obligatoria.

Delgado aseveró que el gobierno gestionó bien las crisis y criticó la postura del Frente Amplio como oposición: “Primero con la cuarentena obligatoria, con que no llegaban las vacunas, después con la LUC, el tráfico de niños, el gatillo fácil. El Frente Amplio está sin liderazgo, por la negativa, no le conocemos ninguna propuesta, no tienen credibilidad para honestamente venir a pedir la confianza de la gente”.