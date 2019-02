El Frente Amplio respalda al gobierno en el intento de lograr una salida pacífica a la crisis de Venezuela

El senador Juan Castillo dijo que esa es la posición más sólida a nivel internacional.

“Quien se opone a la paz quiere guerra. No hay término medio. Si no se apuesta a la paz, hay guerra, hay enfrentamiento en el pueblo, hay golpes de estado. Nosotros no estamos de acuerdo con los golpes de estado, ¿la posición lo está? ¿Qué es eso de autoproclamado? ¿Ustedes se imaginan que un diputado o senador en Uruguay se autoproclame presidente?”, expresó Juan Castillo.

Sobre el pedido de Mike Pence a México y Uruguay para que reconozcan a Guaidó, Castillo dijo: “Si lo pide Estados Unidos, entonces hay que hacer exactamente lo contrario”.