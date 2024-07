"El Frente va a tener que avanzar hacia un triunfo con estas contradicciones internas", afirmó Orsi por diferencias ante plebiscito sobre seguridad social

“Con Cosse lo hablamos: ella sabe lo que yo pienso, yo sé lo que ella piensa", dijo el candidato presidencial frenteamplista.

El candidato presidencial frenteamplista Yamandú Orsi reiteró este martes su postura contraria al plebiscito sobre la seguridad social, pero dijo que su campaña se centrará en “militar por el triunfo del Frente Amplio” y no en ir en contra de la reforma constitucional. Además, señaló que con su candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, coinciden en que “la seguridad social así como está no se sostiene”, aunque puedan diferir en la postura sobre la consulta popular.

“Creo que no es el mejor camino, creo que hay otras alternativas”, dijo Orsi sobre el plebiscito que han promovido el Pit-Cnt, agrupaciones sociales y algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y el Partido Socialistas. Esos dos sectores fueron además dos de los promotores de la candidatura de Cosse, quien no se ha manifestado ni a favor ni en contra de la reforma constitucional, pero que sí firmó para habilitarla para dar lugar a la “discusión” sobre el tema.

“Con Cosse lo hablamos: ella sabe lo que yo pienso, yo sé lo que ella piensa. El Frente va a tener que avanzar hacia un triunfo electoral con estas contradicciones internas que cada uno tenemos que son desde el punto de vista conceptual. Creo que hay una cuestión clara: la situación de la seguridad social así como está no se sostiene”, agregó Orsi.

Hasta ahora, el Frente Amplio ha tomado como postura oficial la de dejar en libertad de acción a los sectores que lo integran. Pero Orsi se ha pronunciado públicamente en contra de reformar la seguridad social a través de la Constitución.

“Tengo mi definición y convicción sobre lo que es más correcto. Respeto la libertad de cada uno de mis compañeros, que piensan otra cosa. No es la primera vez que ocurre. Voy a militar por el triunfo del Frente Amplio. Me mantengo en eso”, apuntó Orsi, y agregó: “Considero que no se resuelve a partir de un plebiscito, creo que hay que ir más allá y plantear propuestas más contundentes a futuro”.