El gasto de la ANEP para limpieza de centros educativos por la pandemia creció 34 % el año pasado

Según el informe oficial, el gasto en alimentación no tuvo variaciones pese a que los comedores estuvieron varios meses cerrados.

El informe que la ANEP presentó a la comisión de educación de Diputados, establece que se gastó US$ 11:601.349 en productos de limpieza y contratación de empresas o cooperativas. Es un 34 % más que en el año 2019.

En auxiliares de servicio el gasto fue de US$84:080.313, un 7 % más que en el año anterior.

El gasto en seguridad fue de US$ 14: 830.912. El incremento del 16 % se debe a que en algunos meses los centros estuvieron cerrados durante todo el día.

En alimentación escolar el gasto fue de US$ 47:645.218. El informe de ANEP no hace la comparación con el año anterior, aunque afirma que la diferencia no es significativa.

Agrega que pese a que los comedores tradicionales cerraron de marzo a octubre, se compensa porque las viandas tuvieron un costo de $ 145 por niño.

En el sistema de comedores escolares es de $29 a $50.