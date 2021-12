El gobierno anunció que constató "un defecto grave" en la refinería de La Teja, luego del paro de Fancap

Según dijo el ministro de Industria, Omar Paganini, esto implicará que no se pueda producir en su máxima capacidad

Tras la puesta en marcha de la refinería de La Teja, luego de que estuviera paralizada por 24 horas el pasado martes, el ministro de Industria, Omar Paganini, anunció que en una de las unidades de la planta se presentó una rotura. Precisamente fue en el cracking catalitico, que tiene el propósito de "crequear" hidrocarburos para cambiar su tempratura.

"El efecto que tiene es que una de las unidades importantes no está funcionando, esto tiene consecuencias económicas para el país", afirmó Paganini. Según explicó, al haber cambios de temperatura importantes, una de las válvulas que regula el material "está trancada y no puede producir". Esto implica que la refinería no esté trabajando en su máxima capacidad.

En cuanto a la cantidad de días que estará parada la unidad, estimó que serán alrededor de siete y 10 días pero no tienen certezas dado que aún no han desarmado toda la unidad.

El jerarca argumentó que no es responsabilidad del gobierno, sino de una medida sindical que "ya nos parecía desproporcionada en su momento y que advertíamos del riesgo que podía haber".

Este lunes, la Federación Ancap (Fancap) resolvió por primera vez desde la reapertura democrática de 1985 parar la actividad sin guardia gremial en la refinería de La Teja junto a todas las áreas de la petrolera estatal, "en defensa de la industria cementera estatal y la decisión popular expresada en los referéndums de 1992 y 2003".