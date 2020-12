El gobierno aspira a vacunar al 40% de la población contra el coronavirus

Lo dijo el ministro Daniel Salinas, tras actualizar los datos sobre la propagación en Uruguay.

Desde que llegó la pandemia el 13 de marzo hasta este jueves, se acumulan 6.455 casos positivos de Covid-19 en Uruguay. El 26% de ellos están activos.

80 personas fallecieron y hay 23 pacientes internados en los CTI. Ocupan el 2% de las camas de cuidados intensivos. En total se hicieron 448.634 test.

Montevideo tiene el 63% de los casos activos, y Canelones tiene el 16%. Otros tres departamentos (Rivera, Rocha y Soriano) suman un 13%.

Eso significa que entre cinco departamentos, acumulan el 92% de los casos activos.

La incidencia, es la cantidad de casos positivos cada 100.000 habitantes. En Uruguay es de 166, pero en Montevideo es de 277.

Si se analiza por franja etaria, la de mayor incidencia es de los 25 a los 34 años, con 234 casos cada 100.000 habitantes.

Otros datos sobre el coronavirus:

La cantidad de infectados que no se pudo determinar cómo se contagió, subió del 15% al 20%.

La letalidad, es decir, la cifra de muertos por casos positivos, es de 1,31% y mantiene una tendencia a la baja.

El 81% de los fallecidos tenía más de 65 años.

En Montevideo hay 52 brotes, de los cuales 10 son en centros de estudio y 9 en clubes deportivos.

El ministro Salinas dijo que los casos seguirán aumentando, porque se sale a buscar a todos los contactos.

Afirmó que eso permite poner a posibles contagiados en cuarentena.

Vacuna

El gobierno quiere llegar a vacunar al 40% de la población, cifra que supera a los grupos de riesgo.

Salinas dijo que todavía no se eligió cuál será la vacuna, aunque ya se hizo el pedido general para inmunizar a 755 mil personas.

"Hay distintos tipos de vacunas que determinan distintas cadenas de logística. Hay algunas que modifican el paradigma de la distribución con cadenas de frio a menos 70 grados, algunas con menos 20 grados y hay una buena canitdad de vacunas que utilizan la cadena de frío que uruguay ya tiene, que es de 2 a 8 grados. Nosotros este año no nos vamos a quedar con 755 mil, vamos a duplicar esa cantidad procurando llegar al 40 % de toda la población", explicó el ministro.

Tras varios meses en los que en todo el mundo se ha probado distintos tratamientos para los pacientes graves, hay consenso sobre el uso de corticoides.

En Uruguay, un equipo médico asesora y recomienda sobre las terapias.

"Lo que mayor efecto han dado son los corticoides, generalmente se da algun antiretroviral y apoyo, sobre todo máscara de oxígeno y si es necesario hay que hacer intubación. Hay que recordar que es una enfermedad que se ha estudiado que deja algúntipo de secuela, sobre todo en los casos más severos. Puede quedar algún tipo de déficit, como por ejemplo una menor capacidad funcional pulmonar porque se generan procesos inflamatorios crónicos", informó el ministro Salinas.

El Ministerio sostiene en los lugares donde los protocolos se cumplen, casi no hay contagios. Pone como ejemplos la construcción y los shopping.

Sin embargo afirma que en otros lugares no se cumplió, y eso obligó a volver atrás.

"Alguien tiene que explicarle al Uruguay que no se cumplieronbien los protocolos en algunos aspectos en el deporte. ¿Le queda duda a algún uruguayo? No hace falta que lo expliquemos ni técnica ni políticamente. Está protocolizado y hay una cantidad de quienes realizan esas actividades que cumplen los protocolos. Otro sector que no lo tenemos cuantificado, no lo cumple", dijo Miguel Asqueta, director de Salud.



Más temprano, el Secretario de la Presidencia también habló sobre las restricciones anunciadas esta semana.

Explicó que el desafío es lograr que no se cumplan las proyecciones matemáticas: