El gobierno autorizó los espectáculos culturales al aire libre bajo protocolo sanitario

Establece que una ocupación máxima del treinta por ciento del aforo, recomienda que no duren más de dos horas y que no asistan personas que están dentro de la “población de riesgo”.

Algunas normas generales: distanciamiento físico de dos metros entre los espectadores, salvo quienes conviven bajo un mismo techo; uso obligatorio de tapabocas al ingreso, durante y a la salida del espectáculo; limpieza de todas las zonas de acceso para el público, el personal del espacio cultural y los artistas; y la recomendación de que no asistan personas que están consideradas dentro de la “población de riesgo”.

El protocolo establece que los espectáculos sean en predios vallados, con áreas de ingreso bien delimitadas; recomienda no hacer controles de temperatura al ingreso, para evitar aglomeraciones, pero sí controlar el uso de mascarillas y aplicación de alcohol en gel; también establece que el ingreso y la salida del público sea escalonada, que los espectáculos no duren más de dos horas, y que la ocupación de butacas no supere el treinta por ciento del aforo.

También recomienda que la venta de entradas sea online.

Los espacios serán higienizados antes y después de los espectáculos, con especial atención y frecuencia en los baños y puntos de mayor circulación de personas.