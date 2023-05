El gobierno decidió bajar $4 el gasoil y $2 la nafta en junio

En mayo el gobierno había decidido mantener el precio de los combustibles.

El gobierno anunció este miércoles que a partir del 1º de junio habrá una baja de $4 en el precio del gasoil por litro y $2 en el caso de las naftas.

La resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería indica que los precios quedarán de la siguiente manera:

- la nafta Súper 95 estaba en mayo a $71,89 por litro y en junio será de $69,89

- el gasoil 50-S estaba en $56,99 por litro y estará en junio en $52,99

La resolución se da tal como había adelantado Telemundo hace algunos días en base a fuentes del Poder Ejecutivo. En mayo, el gobierno definió mantener el precio de los combustibles.

Las autoridades conocieron esta semana el informe de Precios de Paridad de Importación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea): esa información contemplaba la baja del precio del crudo de los últimos días.

El petróleo Brent cayó un 10% y pasó de US$ 85 a US$ 76 en el último mes, eso permite que la baja que se ha venido dando con volatilidades en los últimos meses se pueda trasladar a precio. No obstante, entre medio se cuela una decisión que no es estrictamente numérica. Porque la refinería de Ancap se va a parar por mantenimiento y por obras en setiembre, y eso influye en los costos generales del procesamiento de los combustibles.