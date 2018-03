El Gobierno está decidido a impulsar nuevos acuerdos comerciales y abrió el mercado para productos uruguayos

En la Mesa Política de este viernes dirigentes del FA recibieron un documento con orientaciones para la inserción comercial, elaborado por una comisión de asuntos internacionales. El documento pretende ser guía para discutir los posibles acuerdos. El canciller Rodolfo Nin Novoa insiste con firmar el TLC con Chile, firmado por el presidente Tabaré Vázquez, no ratificado hasta ahora en el Parlamento y resistido por distintos sectores del oficialismo.

El canciller sostuvo:

Sería un grave error estratégico porque me supongo que después de eso tampoco va a aprobar un TLC con la UE o tampoco con Canadá. Uruguay se irá quedando solo tipo Corea del Norte. A mí me parece que es un paso muy complejo el que daría el FA en conjunto si no votara este tratado.

Yo hace 30 años que me fui del Partido Nacional, tengo una escuela del PN de la cual no me avergüenzo, creo que recojo mucho de la tradición en materia de relaciones internacionales de ese PN pero yo me siento un hombre progresista, de izquierda. Estuve desde el 94, hace muchos años y no he claudicado y creo que he dado muestras más que sobradas de mi lealtad al proyecto. Los cuestionamientos personales yo no los tengo en cuenta.