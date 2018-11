El gobierno evaluará con calma y sin plazos la solicitud de asilo diplomático del ex presidente peruano Alan García

El canciller Nin Novoa informó el caso al presidente del FA e integrantes de la bancada de Diputados. En la interna oficialista hay legisladores que opinan que no corresponde otorgar el asilo.

La decisión la adoptará el Consejo de Ministros, y anticipan que tomará un tiempo. Semanas, por lo menos.

El gobierno ya recibió documentación del gobierno peruano relacionada con la solicitud de asilo diplomático que pidió el ex presidente Alan García.

Cancillería informó que aceptó la solicitud de asilo, que no significa que ya esté concedido, por lo que García permanecerá alojado en la embajada uruguaya en Lima hasta que el gobierno tome una resolución.

Este jueves, el canciller Nin Novoa informó aspectos del caso al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, al presidente de la comisión de asuntos internacionales del Frente, el ex senador José Bayardi, y a los legisladores del oficialismo que integran la comisión de asuntos internacionales de la Cámara de Diputados. Acordaron mantener los detalles en reserva.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a Telemundo que, en su opinión, no corresponde el asilo al ex presidente García, porque no está siendo perseguido por causas políticas, sino que fue requerido por la justicia en el marco de una investigación.