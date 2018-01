“El Gobierno no está dispuesto a aceptar que se diga que no se ha hecho nada por el sector agropecuario”

Así habló el presidente Tabaré Vázquez en conferencia de prensa:

A la reunión no concurrió y presentó una carta explicando los motivos la Federación Rural, el resto de las agremiaciones concurrieron. Intercambiamos opiniones, planteos, hicimos algunos análisis relativamente en profundidad de la temática que nos ocupa y terminada la misma hemos resuelto como Gobierno llamar a esta conferencia de prensa.

Al respecto de la problemática que estamos viviendo, queremos expresar: en primer lugar, hemos considerado que el camino para superar esta instancia es el del diálogo. Pero no lo hemos hecho solo por esta situación si no que es algo que nuestro gobierno ha venido desarrollando a lo largo de este ejercicio, el diálogo como la herramienta de trabajo adecuada para encontrar solución a los problemas.

No solo lo expresamos si no que lo llevamos a la práctica. Uno de los ejemplos son los Consejos de Ministros Abiertos en todo el país, que llevamos 25 ya en este período de gobierno. Los días previos los ministros se reúnen con las distintas organizaciones y agrupaciones. No solo dialogamos si no que escuchamos y en muchas oportunidades hemos dado respuestas positivas a los problemas que se nos plantean.

En segundo lugar citamos a las instituciones gremiales agropecuarias porque el gobierno defiende absolutamente con total claridad y firmeza la institucionalidad del país. La institucionalidad democrática. Para que un país sea considerado serio, tiene que tener una fuerte institucionalidad democrática. Dentro de esa institucionalidad democrática están insertadas las distintas asociaciones gremiales, algunas de ellas con más de 100 años como la ARU. Por una razón de correcto funcionamiento hemos expresado s estas instituciones que toda negociación va a ser hecho por parte del gobierno y con las instituciones que representan a los productores y trabajadores rurales.

En tercer lugar expresamos que felizmente en este país todos los ciudadanos se pueden expresar con total libertad. Pero exigimos que se haga con respeto a las personas, a la Constitución y a la ley. No solo aceptamos que haya propuestas, protestas, movilizaciones que felizmente se pueden hacer en un país democrático como es hoy Uruguay, si no que vamos a ejercer todos los mecanismos para que la gente se pueda expresar con total libertad, pero también con respeto a la Constitución y la ley.

En cuarto lugar, no podemos considerar que vamos a tratar los problemas de un sector homogéneo, el sector agropecuario es un sector muy heterogéneo. No es la misma la problemática del sector lechero, que del arrocero, o ganadero, agrícola, vitivinícola o avícola. Vamos a desglosar las problemáticas y a estudiarlas sector por sector.

En quinto lugar el gobierno no está dispuesto a aceptar que se diga que no se ha hecho nada por el sector agropecuario. Hemos hecho muchas cosas, quizá no todas las necesarias ni el 100 % de las exigidas, pero hemos dado muchas respuestas. Algunas de ellas, yo le pediría al nuevo ministro Benech, que hiciera muy rápidamente un racconto de algunas de esas medidas que hemos tomado, que llevaremos adelante y que seguiremos tomando en el futuro.