El gobierno presentó un Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia

Se trata de un conjunto de acciones para visibilizar la discriminación y buscar equiparar las oportunidades laborales y educativas.

Angela Davis, la profesora, filósofa y activista antirracista y feminista que visita Uruguay, asistió a la presentación del plan al que el gobierno se había comprometido ante la ONU hace dos años.

Se trata de articular las políticas públicas con perspectiva étnico-racial. “Fui al Comité de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y cuando me dan los archivos de lo que dijo el Estado uruguayo me dio vergüenza. Durante 20 años el Estado uruguayo no fue a Naciones Unidas, en algún momento se justificó al Apartheid”, dijo el director de promoción sociocultural del Mides, Federico Graña.

El Plan implica, en primer lugar, tener más datos. Se realizará una encuesta nacional de discriminación racial, sexual y de la población migrante.

Además, ante la ausencia de libros de historia sobre el aporte de los afrouruguayos a la sociedad, se publicará en julio el primer manual. “Solo un dato para adelantar. Hasta 1960 en Uruguay tenían prohibido entrar a educación física, lo tenían prohibido, cuando en este país dicen que nunca hubo segregación racial”, sentenció Graña.

El Plan atacará otros problemas como la inserción escolar y el rezago educativo. Comenzará con un acompañamiento durante la trayectoria educativa.

También el problema laboral: el desempleo de los afrouruguayos duplica al del resto de la población.

“Recorren los free shops de Rivera, la calle Sarandí, y no van a haber una persona afrodescendiente atendiendo. Es un departamento que tiene un 26% de población afro. Cuando entrás a los depósitos los vas a encontrar ahí. Van a estar ahí con formación de atención al cliente específica, con bachillerato completo y los que están adelante no lo tienen”, agregó Graña.

Tras la presentación del Plan se emitió un sello del Correo Nacional para conmemorar la visita de Angela Davis a Uruguay.