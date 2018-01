El Gobierno sigue con atención las medidas que podría tomar un grupo de productores en reclamo por las tarifas y los impuestos al agro

Un grupo de productores rurales, molestos por la baja competitividad, la suba de las tarifas y los impuestos, analizaron el lunes y volverán a reunirse para evaluar potenciales medidas de reclamo a partir del 23 de enero.

Consideran, por ejemplo, el corte de rutas y suspender el suministro de alimentos frescos a distintas zonas del país, especialmente los puntos turísticos.

El subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, sostuvo:

Noticias como esta no son las que facilitan o generan el mejor ambiente. En el Uruguay cada vez que el agro ha tenido dificultades, el país ha pensado formas para tratar de encaminar algunas soluciones, probablemente no las de este productor. Todo lo que vaya en la dirección contraria no nos ayuda, ni al propio sector que se quiere reivindicar.