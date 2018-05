El gobierno tiene la intención de tirar abajo Los Palomares de Casavalle

Jorge Vázquez habló sobre seguridad y sobre las nuevas modalidades de delincuencia en un comité de base ubicado en Rivera y Colombes que pertenece a la coordinadora L del Frente Amplio.

“La Policía está entrando. Me informaban hoy que hay una cantidad de casas en Los Palomares de Casavalle donde ya no vive nadie. Estamos esperando poder realojar a las familias que van quedando para poder tirarlos abajo. No hay un solo papel, no hay un dueño, no hay nada”, relató.

Vázquez explicó que lo que tratan de hacer “es echar a algún vecino bueno para ocupar ellos el lugar” pero indicó que “en general no les está funcionando porque la Policía entra seguido”.

En la reunión del martes por seguridad el presidente Tabaré Vázquez había pedido que se hiciera un censo para determinar cuántas familias quedan dentro y acelerar el proceso.