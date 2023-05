"El gobierno va a terminar cumpliendo con todas las promesas de campaña que hizo", dijo Delgado tras acto por el Día de los Trabajadores

"Estar acá significa una actitud vinculada no solo al respeto y a escuchar, sino al diálogo", afirmó.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, estuvo presente este lunes en la plaza Mártires de Chicago por el Día de los Trabajadores y destacó que es "un acto de respeto y tolerancia" hacerse presente en un ámbito como el de esta jornada.

"Parte de saber escuchar, aún no coincidiendo, es la base más importante para cualquier instancia de diálogo", manifestó en rueda de prensa. "Los temas de diálogo social para nosotros son importantes. Estar acá significa una actitud vinculada no solo al respeto y a escuchar, sino al diálogo", afirmó

Delgado señaló que hay puntos en los que coinciden con la central sindical y otros que le hubiera gustado que se insistiera "un poco más". "Me parece que es clave hablar de empleo y empleo de calidad. El gobierno está trabajando en inversiones para generar empleo. A la vista está que se recuperaron todos los puestos que se perdieron en la pandemia, que fue la gran ausente en el discurso de hoy. Parece que en Uruguay no hubo pandemia, no solo se recuperaron, sino que hay 40.000 puestos de trabajo más", expresó.

Además, sostuvo que el salario es un tema "importante" de reivindicación. "Hay un compromiso de recuperación tanto de salario público –firmado con COFE- como de los privados al final del período", agregó.

El jerarca comentó que por momentos el discurso fue "mucho más ideológico" donde se criticó al capitalismo, al imperialismo yanqui y a la propiedad privada. "Se hizo un homenaje a Cuba, la dictadura más larga de América Latina donde no hay libertades sindicales ni políticas. En eso no vamos a estar de acuerdo, vamos a tratar de construir sobre los puntos en los que podemos coincidir, en lo demás tiene mucho de ideología", remarcó.

"El gobierno va a terminar cumpliendo con todas las promesas de campaña que hizo", aseguró Delgado. En ese sentido, apuntó que van a cumplir también en temas que no se mencionaron con reconocimiento, como el de los asentamientos. "Me hubiera gustado una mención también de la rebaja impositiva, un reconocimiento que era con honestidad intelectual y no estuvo", subrayó.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se refirió en su discurso a la reforma de seguridad social y señaló que no descartan "ninguna forma de acción para erradicarla y plantear otra".

Al respecto, Delgado dijo que tienen derecho como cualquier organización a hacerlo. "Estamos a lo que ellos resuelvan, tal como se encaró hay muchas discusiones que son para el año que viene, tiene mucho que ver con un tinte electoral y mucho menos como reivindicación de los trabajadores. Esta reforma jubilatoria que da sustento al sistema es para los trabajadores, los hijos de trabajadores y los nietos", concluyó.