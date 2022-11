"El gran problema que estamos teniendo es que a lo que antiguamente se llamaba éxtasis hoy se ve adulterado", alerta experto

Aseguró que lo mejor es evitar el riesgo no consumiendo y agregó que si la persona no logra el efecto buscado sería "muy importante" que no consuma más.

La composición de las drogas de síntesis varía en cada lote y lo que se vende como éxtasis puede contener otras sustancias y derivar en una intoxicación. El toxicólogo especialista en drogas Antonio Pascale señaló que ante el primer malestar la persona debe recurrir a un centro de salud. "El gran problema que estamos teniendo es que a lo que antiguamente se llamaba éxtasis hoy se ve adulterado o sustituido por otras sustancias", dijo a Telemundo.

A su vez, sostuvo que existen otros estimulantes de "tipo anfetamínico" que están incluidos dentro de esas preparaciones -combinados o no con ese principio activo característico- que "obviamente potencia la toxicidad".

Pascale explicó que este es un tema "complejo" e indicó las diferencias que da la ingesta de una composición u otra. "En sí las MDMA (metilendioximetanfetamina) o las metildioxianfetaminas tienen un efecto mayoritariamente más de introspección, de sentirse en conexión con uno mismo y con el entorno de una manera particular", manifestó

En caso de otras anfetaminas puede haber algunas con un efecto estimulante "mucho más cocainosímil" o puede haber anfetaminas alucinógenas. "El usuario no quiere ese efecto, muchas veces si bien empieza con dosis pequeñas, a veces la acumulación de esas dosis lo lleva a ya en el transcurso de lograr un efecto estar en el curso de una intoxicación", agregó.

Pascale aseguró que lo mejor es evitar el riesgo no consumiendo estas drogas y agregó que si la persona no logra el efecto buscado sería "muy importante" que no consuma más.

El especialista destacó la importancia no solo de apoyarse en un grupo de amigos o en su entorno para decir que no se está sintiendo bien, sino acudir a un centro de salud o llamar a una emergencia móvil. "Los tiempos en este curso de intoxicaciones son muy importantes y valiosos", subrayó.

La Fiscalía investiga la muerte de un joven de 28 años ocurrida el fin de semana luego de que ingiriera una pastilla con el logo de EA Sports. Además, el ministerio público indaga sobre una decena de usuarios que consumieron esta droga y manifestaron síntomas de malestar.

Se aguarda el resultado de toxicología para definir si el fallecimiento del joven se debe precisamente a una reacción de esa sustancia. El fallecido había asistido a una fiesta el 5 de noviembre, donde consumió esta droga sintética.