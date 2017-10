El ingreso de lácteos a Brasil fue autorizado hasta este jueves

En el marco de la conferencia de la Organización Mundial de la Salud, en el Teatro Solís se realizaba una gala con los presidentes del Mercosur.

El presidente Tabaré Vázquez habló con los medios e hizo referencia a varios temas.

Políticas Antitabaco

Vázquez se refirió a la implementación de políticas restrictivas al consumo de tabaco en los países de la región:

Vamos a tener que acentuar para que se apruebe en la Asamblea General de Naciones Unidas una serie de medidas concretas que no son difíciles o costosas de llevar adelante para que los países se comprometan a cumplirlas”.

Tratado de Libre Comercio con Chile

Consultado por si Vázquez dialogó con la presidente chilena Michelle Bachelet del Tratado de Libre Comercio, él respondió:

“Lo mencionamos pero no hubo ningún planteo de la presidente de Chile”.

El presidente agregó que no se habló de formar un vínculo comercial de los países del Mercosur con China y resaltó que la alianza estratégica acordada con el país del Oriente este año, la cual le otorga un lugar prioritario a Uruguay en cuestiones comerciales.

Venta de lácteos uruguayos a Brasil

El Gobierno brasileño había cortado el ingreso de productos lácteos uruguayos. El presidente Michel Temer llamó a Vázquez para garantizarle que no habría más impedimentos. Un grupo de técnicos brasileños iban a venir a Uruguay para reanudar las exportaciones. Sobre esta situación, el presidente dijo:

“Hay un diálogo ya planteado. Se comunicaron los técnicos de ambos ministerios. Hubo una autorización al ingreso de productos lácteos hasta mañana jueves. Está a consideración del intercambio técnico que está existiendo. No entiendo el problema interno en Brasil. Me parece que desaira un poco la posición del presidente de Brasil. Quedamos en volver a hablar en algunos días”.

Vázquez adelantó que contactará a Temer cuantas veces sean necesarias.

El conflicto de la Mutual de Futbolistas

El colectivo de futbolistas Más Unidos Que Nunca reclama una asamblea para decidir la remoción de la directiva de la Mutual de Futbolistas. Sobre esto, Vázquez expresó:

“Es curioso. No conozco los estatutos de la Mutual. No sé qué establece al respecto, por lo que no puedo opinar.”