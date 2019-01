El jefe de Policía de Montevideo aseguró que los efectivos investigados tras ultimar a un hombre actuaron en legítima defensa

El abogado defensor de los policías sostiene que actuaron de acuerdo al protocolo policial.

En declaraciones a informativo Sarandí el jefe de Policía de Montevideo dijo este miércoles que los policías imputados por la muerte de un hombre durante un procedimiento policial actuaron en legítima defensa.

Para Ricardo Pérez, los uniformados dieron todos pasos que tenían que dar antes de abatirlo.

Telemundo habló con el abogado defensor de los uniformados. Álvaro Méndez también sostiene que los investigados actuaron de acuerdo con el protocolo policial. “Fue racional, progresivo, moderado y fue proporcional. Lo último que se utilizó fue el arma de fuego”, dijo el defensor.

Respecto a que abrirá una investigación administrativa, dijo: “Está muy bien. Una cosa es que la fiscal no le lleve a la Justicia esto porque entienda que no hay responsabilidad penal, y otra muy diferente es que se pueda entender que administrativamente se vulneraron los protocolos y pueda haber algún tipo de responsabilidad funcional por parte de mis defendidos. Yo me adelanto a decir que no la hay”.

“Es horrible que se pierda una vida humana, no quiero estar en la piel de la persona que pierde un ser querido. Pero es un procedimiento policial, estaban todos uniformados. Se escapa, agrede a un policía y sigue adelante”, sentenció el abogado defensor.