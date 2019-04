El libro autobiográfico de Juan Sartori: “En principio, puedo adelantar que soy mucho más que un millonario”

Esta semana se pondrá a la venta el ejemplar en donde el precandidato blanco asegura que hay quienes lo ven como la reencarnación de Aparicio Saravia.

El libro de 160 páginas se llama “Volver a crear futuro”. Sartori dice que es su historia personal, que nunca pensó escribir. Asegura que consignó en el texto sus triunfos y desaciertos y sobre todo el inmenso amor por Uruguay.

“He tomado mate en los 140 países que he visitado y mientras más lejos he viajado más uruguayo me siento”, asegura en la contratapa del libro.

Según informó El País el libro cuenta detalles de su vida familiar, su formación, la partida de Uruguay cuando tenía 12 años y cómo comenzó a trabajar con inversiones

El Observador cita otra parte del libro en donde el precandidato dice: “alguno hasta dijo que soy la reencarnación de Aparicio Saravia, porque la sola idea de mi posible candidatura produjo el mismo revuelo que hace cien años cuando el caudillo tomó las riendas del partido y de la revolución federalista.”

En el libro también hay críticas al sistema político uruguayo y sus dirigentes: “hay muchos preocupados más en perder el carguito que en el progreso del país” escribió Sartori.