El mensaje de despedida de Guido Manini Ríos: “He tratado de sacar adelante al Ejército enfrentando la incomprensión de muchos y las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad”

No descartó involucrarse en la actividad política en el futuro.

A continuación, el mensaje que fue publicado en la página de Facebook del Ejército de Uruguay:

Tras haber sido cesado en el cargo de comandante en jefe del Ejército, quiero expresarles los motivos que han llevado a esta decisión del Poder Ejecutivo.

En estos días, elevé al Poder Ejecutivo un escrito que da cuenta del parecer del Ejército sobre la actuación de la Justicia hacia los militares en los últimos años. Sin justificar ninguna de las situaciones que pudieron ser deshonrosas para nuestra institución, en ese escrito cito una decena de casos en los que queda demostrado en forma incontrastable que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho.

A esta situación se le agrega que, el pasado lunes 18, fue procesado con prisión un sargento retirado de 74 años de edad por un delito cuya pena es excarcelable, pero igualmente fue enviado a prisión, más de cuatro décadas después de ocurridos los supuestos sucesos que se le imputan.

En reunión mantenida con el señor presidente de la República, le expresé mi malestar por esa situación. Seguramente existen también otras razones para la decisión tomada por el Poder Ejecutivo y hay que buscarlas en el clima de creciente deterioro en el relacionamiento que he tenido en los últimos tiempos con el mando superior de las Fuerzas Armadas, que quedó patentizado en los acontecimientos del pasado setiembre, en los que se me aplicara una sanción inédita para un comandante en jefe.

Siguieron las distintas instancias del tratamiento de la Ley de Retiro, finalmente aprobada con claras injusticias, particularmente con las franjas más bajas de las Fuerzas. Los críticos planteos que hemos realizado al Poder Ejecutivo sobre el proyecto de Ley Orgánica Militar para el que se ha negado a los comandantes la posibilidad de concurrir al Parlamento para explicar cómo, de aprobarse sin modificación, afectará a la disciplina militar y a la carrera profesional de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

En este año tan especial, quiero dejar bien claro mi concepto de que el Ejército Nacional debe mantenerse, como hasta ahora, al margen de toda lucha política partidaria, consciente de que se debe al Estado nacional y no a un partido político, ajustando siempre sus procedimientos a la Constitución y a las leyes nacionales.

En lo personal, al retirarme del servicio activo, si en el futuro yo entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los más frágiles de nuestra sociedad la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios.

Si por algo me he caracterizado por más de 46 años de servicio es por ocupar siempre la primera lucha en la fila por las causas que he creído justas.

Quiero agradecer a los 15.000 hombres y mujeres que integran el Ejército. Gracias por el incondicional apoyo que me han brindado en estos más de cuatro años al frente de la institución. En el cierto o en el error, tuve como objetivo hacer cumplir las misiones asignadas de la mejor manera posible. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer.

He tratado de sacar adelante a nuestro Ejército enfrentando la incomprensión de muchos, las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos, y la acción de aquellos que luchan con la confrontación, convertido en peones bien pagos de los centros de poder mundiales, siempre dispuestos a ejecutar un libreto que lleve a la destrucción de nuestras instituciones y deje a los uruguayos en el más absoluto estado de indefensión.

Hemos hecho propuestas para mejorar las condiciones de convivencia entre los orientales y nunca han sido respondidas.

Al retirarme, dejo un Ejército profesional, integrado por hombres y mujeres comprometidos con lo que hacen, dispuestos a darlo todo en el cumplimiento de sus tareas, dentro y fuera de fronteras. Dejo un Ejército unido, consciente de ser cada vez más la esperanza de los más desesperados.

A quien me sucede en el mando, le deseo con toda mi alma que pueda conducir a nuestra institución con acierto, manteniendo siempre la lealtad necesaria hacia todos sus integrantes. En mí siempre tendrá un soldado dispuesto a colaborar en lo que sea necesario.