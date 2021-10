El mensaje de María Becerra tras su show en Punta del Este: "Veía gente, gente, gente y nunca terminaba de haber gente"

"No saben lo lindo que es que tu primer show con público sea así. Fue mágico, fue precioso", relató la argentina, que participó del festival America Rockstars.

La artista argentina María Becerra, de 21 años, dio su primer show con público en el festival America Rockstars este fin de semana en Punta del Este (Maldonado), donde también se presentaron otros músicos, como el famoso dúo Mau y Ricky, e influencers.

El festival despertó polémica luego que comenzaran a circular imágenes en redes sociales que mostraban una multitud de personas sin distancia física, sin cumplir con el protocolo vigente para los shows musicales, lo que provocó el reclamo de colectivos de artistas.

En ese sentido también se expresó María Becerra, cuyo show era de los más esperados de la jornada. A través de su cuenta de Instagram, agradeció a Uruguay por el recibimiento. "Qué hermosa gente, por Dios. Les prometo que voy a venir todo el tiempo, siempre que me reciban así. No saben lo lindo que es que tu primer show con público sea así. Fue mágico, fue precioso", relató Becerra a sus seguidores en varias historias publicadas en esa red social.

"En un momento creí que estaba en un sueño, estaba ahí arriba cantando 'High' y miraba y se veía gente, gente, gente, nunca terminaba de haber gente", describió.

"En un momento pensé 'yo quise esto toda mi vida'. No saben lo hermoso que fue, no se compara con nada, son sentimiento que no hay palabras para describirlos", agregó la joven.

La Intendencia de Maldonado afirmó este lunes que el evento contaba con el aval del Ministerio de Salud Pública (MSP). La cartera, en tanto, citó a los organizadores del festival para el martes.