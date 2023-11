El Mercosur estuvo presente en el debate argentino: Milei lo catalogó de "estorbo" y Massa defendió su impacto en el empleo y el comercio

Massa y Milei protagonizaron el último debate preelectoral con vistas al balotaje que se celebrará el 19 de noviembre.

El comercio exterior, las 'amistades ideológicas' y la 'causa Malvinas' fueron los ejes sobre los que circuló este domingo el bloque de política exterior del último debate de las elecciones 2023 entre los candidatos a la Presidencia de Argentina.

El oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei se enzarzaron en un intercambio de opiniones en el que se pasó de la "multipolaridad" por la que abogó el actual ministro de Economía a la cercanía con "Estados Unidos, Israel y el mundo libre" que propugnó para Argentina el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha).

El candidato de la coalición Unión por la Patria (peronismo) resaltó que la política exterior debe estar regida por favorecer "el interés argentino", de manera que el país tenga "relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados al trabajo argentino".

En ese sentido, destacó a Brasil y China como importantes socios comerciales, cuya agenda de intercambios "da trabajo a dos millones de argentinos", y cuestionó a su oponente de "regirse por caprichos" y "prejuicios ideológicos" en política exterior.

Por su parte, Milei dijo que, "como liberal libertario", cree "en el comercio internacional", ya que los países "más abiertos al mundo tienen ingresos per cápita mayores", pero "no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales".

En ese sentido, consideró un "estorbo" al Estado y puso como ejemplo al Mercosur (bloque que Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay), que, en su opinión, "no tiene calle de salida y no progresa hacia ningún lado".

En otro orden de cosas, Sergio Massa insistió en que trabajará por la visita del papa Francisco a Argentina y mantendrá la idea de la "irrenunciable defensa" de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Al tiempo, acusó a Milei de resaltar la figura de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher -a la que calificó de "una enemiga de la Argentina"- para forzar a que expresase su postura sobre el archipiélago, a lo que este respondió que agotaría "todas las instancias diplomáticas para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas".

"Nos tocó una guerra y la perdimos; tenemos que hacer todos los esfuerzos por la vía diplomática", reiteró.

Con respecto a su alineación con países como Estados Unidos o Israel, apuntó que no está dispuesto "a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales y que no respetan la paz".

Massa y Milei protagonizaron el último debate preelectoral con vistas al balotaje que se celebrará el 19 de noviembre, del que saldrá el próximo presidente de Argentina, quien comenzará su Gobierno el 10 de diciembre.

EFE