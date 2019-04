El Ministerio de Salud Pública compró 100.000 dosis contra el sarampión

Estarán disponibles entre viernes y lunes.

Jorge Quian:

Pensamos que con estas 100.000 dosis vamos a estar perfectamente cubiertos para todo el año. Algunas quedan en los vacunatorios; a nivel central ya no hay más.

Aconsejamos que a partir del viernes o del próximo lunes, quien aún no tengan las vacunas, vayan con tranquilidad; no hay ninguna alarma sanitaria, no hay ninguna alerta sanitaria y lo pueden hacer a partir del próximo viernes o el próximo lunes.

Este año se han suministrado algo más de 60.000 dosis, que son las que se indican en un periodo similar en cualquier año.