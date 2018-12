El Ministerio de Salud Pública evalúa decretar la emergencia sanitaria en Salto por Leishmaniasis

Expertos advierten que es esperable que mueran personas en Uruguay por la enfermedad.

Luego de que se diagnosticara el primer caso de leishmaniasis en una niña de Salto, el Ministerio de Salud Pública comenzó a buscar otros posibles casos en la zona de riesgo, aunque hasta el momento no hay otras personas con los síntomas de la enfermedad.

Una delegación de Epidemiología de la cartera sanitaria viajó al departamento para obtener información y analizar medidas a tomar. Según informaron a Telemundo fuentes del Ministerio de Salud Pública, evalúan decretar la emergencia sanitaria en el departamento por leishmaniasis.

“Los salteños tienen muchas cosas que pueden hacer para disminuir el riesgo de su familia y eso pasa por alejar la mosquita del hogar, retirar del peridomicilio las reserva de materia orgánica. Poner al perro collar, tenerlo cuidado, tener una tenencia responsable de mascotas”, explicó Lucía Alonso, al directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

La enfermedad es una zoonosis potencialmente mortal. Varios expertos consultados por Telemundo coinciden en que llegó para quedarse y que es esperable que mueran personas por leishmaniasis. Es transmitida a través de un flebótomo, una mosquita, y el principal reservorio del parásito es el perro. Al no existir una cura, los expertos recomiendan la eutanasia de los caninos portadores.

“Esta es una enfermedad muy particular, no afecta a mucha gente, afecta a personas que tienen sistema inmune debilitado, particularmente a bebes muy pequeños y con enfermedades de base. No es de esperar que ocurran casos en la población de forma general pero sí tener en cuenta que si alguien tiene fiebre prolongada por dos semanas que consulte a un medico”, explicó Alonso.

La niña que reside en la ciudad y fue diagnosticada con leishmaniasis permanece internada en el Hospital Pereira Rossell, en Montevideo, donde recibirá el tratamiento.