El Ministerio de Trabajo mantiene clausurado el barco de bandera panameña donde murieron dos trabajadores uruguayos

La investigación busca determinar si cumplió la normativa laboral.

Este miércoles el Ministerio de Trabajo se reunió con los responsables del barco. La empresa se comprometió a cumplir con las exigencias que se le planteó y cuando eso ocurra se levantará la clausura. Por ahora no puede irse y debe pagar los salarios de la tripulación.

Las autoridades prevén hablar también con los dos trabajadores internados cuando sea posible. La investigación del Ministerio busca determinar si las víctimas utilizaron elementos de seguridad.

“Del informe que aún no está terminado, parecería que no pero tampoco sabemos si en ese lugar era necesario entrar con esos elementos de seguridad. Porque el gas no despedía olor, que fue letal al fin y al cabo. Y tampoco se les avisó a ellos que podría haber sido tratado esa madera con algún tipo de elemento químico”, explicó la sudirectora nacional de Trabajo, Cristina Demarco.

Finaliza en a las 15:00 de esta tarde el paro de 24 horas que el sindicato de los trabajadores del puerto habían dispuesto por la muerte de estos dos trabajadores de 23 y 27 años. Aseguran que eran muertes evitables si hubiera existido un protocolo de trabajo que establezca responsabilidades.