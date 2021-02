El Ministerio de Vivienda facilitará el regreso de sistemas no tradicionales de construcción

Con la nueva herramienta se prevé que el trámite no demore más de 90 días.

Hasta ahora se utiliza el DAT, el sistema de aptitud técnica, un trámite que puede llevar desde 18 meses hasta varios años.

La nueva herramienta permite a las a empresas a acceder a un Certificado de Ingreso al Registro en un máximo de tres meses.

Prevé también hacer controles y seguimientos de estos sistemas no tradicionales que, se asegura, tienen menor costo sin pérdida de calidad.

"No es solamente la madera a la que me estoy refiriendo, hay de tipo plástico, de resinas, de hormigones, de ladrillos ecológicos. Es decir, marca todo ese mundo que obviamente no son componentes conservadores", dijo la ministra Irene Moreira.

El nuevo certificado está habilitado no solo para empresas que vayan a incorporar los sistemas no tradicionales, sino para aquellas uruguayas que lo estén haciendo desde hace por lo menos dos años.

Se establecerán criterios en base a la normativa que tuvo en cuenta lo hecho en Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile.