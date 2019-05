El Ministerio del Interior apelará la decisión de trasladar 140 reclusos del módulo 8 del Comcar

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, a quien acusó de querer transformar todo en una noticia.

El Ministro dijo que el comisionado parlamentario sabe que en el Comcar está en marcha un proceso de transformación, para dividirlo en cinco establecimientos diferentes.

El 8 es para quienes están con prisión preventiva, y existe la obligación de tenerlos separados de los otros reclusos.

“No solo no podemos poner los penados junto con los procesados y los formalizados, sino que además hay otras cosas que indica el sentido común, que si pertenecen a bandas diferentes no se los puede poner juntos. No se trata de tomar una solución administrativa, porque no los podemos cambiar y ya está. Hay que hacer un equilibrio muy fuerte para evitar problemas mayores”, dijo el ministro del Interior.

Bonomi dijo que los presos que destruyeron el módulo 8, son los que antes destruyeron el 11. En ningún caso hubo reprocesamiento por daño pese a que se hizo las denuncias, dijo el ministro.

Aseguró que muchos tienen que rever cómo están actuando. “El comisionado creo que tiene que oir más y actuar más comisionado que como quien detona en al prensa todo lo que pasa. El comisionado anterior, Garcé, tenía otro estilo. Teníamos quizá más diferencias desde el punto de vista político, pero entendía mejor su tarea. No es transformar todo en una noticia, sino tratar de transformar todo en una solución para el problema”, dijo Bonomi.