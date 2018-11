El Ministerio del Interior asegura que “El Almendro” siempre fue un proyecto honorario y que nunca estuvo previsto que lo financiara el Estado

La cartera respondió así al cierre del centro cultural del Comcar.

Desde 2016 funciona en el Comcar un centro de capacitación no curricular que dicta diferentes talleres laborares llamado El Almedro. Pero la iniciativa llevada adelante durante estos años con más de 400 reclusos que asisten a talleres llegó a su fin según contaron a Telemundo los impulsores porque el Estado se negó a otorgarles unos 50.000 pesos mensuales que solicitaron para cubrir viáticos de los docentes.

Fuentes del Ministerio de Interior aseguraron que el proyecto se inició en forma voluntaria y no fue incluido en el presupuesto ya que no estaba prevista pagarles. Reconocen que desde hace tiempo vienen solicitando una presupuestación, pero apuntan que no es posible porque no integran la política penitenciaria como es el caso del Polo Industrial, por ejemplo.