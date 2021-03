El Ministerio del Interior pedirá acceder a información de cultivadores de cannabis, actualmente prohibido por ley

El ministro Jorge Larrañaga dijo que es determinante para saber si existen irregularidades o no, y evitar situaciones ingratas en procedimientos.

El Ministerio no tiene acceso a los datos de usuarios del Instituto de Regulación y Control del Cannabis; en consecuencia, dicen las autoridades, no es posible distinguir entre registrados o no, o entre plantaciones legales o no.

“Vamos a solicitar por lo menos la ubicación de las distintas formas que permite la ley para establecer los controles correspondientes”, expresó el ministro Jorge Larrañaga.

Autoridades del Ministerio dijeron a la diaria que sin esta información, para la cartera las plantaciones “son ilegales, en principio”.

El ministro dijo que la información evitaría “situaciones ingratas”; agregó que la ubicación es “determinante” para saber si hay irregularidad o no.

“Nosotros no queremos generar inconveniente de ninguna naturaleza con aquellos que están en el marco de la ley; pero imagine usted que pueden haber situaciones de desborde que de lo legal se pueda transformar una parte en ilegal, y eso es lo que le corresponde al Ministerio del Interior procurar evitar", dijo Larrañaga.