El ministro del Interior opinó sobre la campaña que lleva adelante Jorge Larrañaga para modificar la Constitución

Eduardo Bonomi dijo que es partidario de permitir el allanamiento nocturno en algunos casos, pero que debería hacerse por ley.

La puntualización del ministro del Interior al respecto:

Lo único que yo consideraría de las cuatro propuestas, por medio de ley interpretativa y no por cambio de Constitución, es el allanamiento nocturno de lugares que no son hogares. Porque el estigmatismo de que de noche no se puede allanar, no dejan allanar lugares que se deberían allanar. Yo eso lo estudiaría por ley y no por cambio de la Constitución, eso me parece equivocado.